وقف أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، اليوم (السبت)، على عدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة، وذلك في جولة ميدانية برفقة عدد من المهندسين والمختصين.
وتضمنت الجولة الوقوف على مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 72 ٪، والذي يأتي ضمن منجزات إدارة التجميل والأنسنة التابعة للإدارة العامة للحدائق والتجميل.
ويضم مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية الذي تبلغ مساحته 2365 متراً طولياً؛ ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين وتبلغ مساحتها 382م2، إلى جانب مساحة المسطحات الخضراء بالممشى وتبلغ مساحتها 7390م2.
كما تضمنت الجولة وقوف القويحص على مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، حيث اطلع على عرض متكامل لمجسم يضم عناصر المشروع والبنى التحتية والصورة النهائية له.
وفق “أخبار 24”.