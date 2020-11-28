الحصيني: حالة مطرية جديدة على معظم مناطق المملكة تبدأ الإثنين المقبل

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال خلال حديثه لبرنامج “الرياض الآن” على قناة السعودية، إنه لا يزال هناك توقعات باستمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة، تشمل حائل والقصيم وجنوب مكة المكرمة وعسير وجازان، بالإضافة إلى أقصى المحافظات الغربية للرياض.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع الحالة في المحافظات الغربية والجنوبية للعاصمة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أنه بمجرد هدوء الأحوال ستحدث حالة ارتدادية ممطرة أخرى بدءاً من يوم الإثنين، كما أكد أنه في هذا اليوم ستتجه درجات الحرارة للارتفاع، قبل أن تنخفض مجددًا يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بما يمثل دخول الشتاء فعليًا.
أخبار_السعودية | آخر مستجدات أحوال الطقس و #الحالة_المطرية على مناطق المملكة..
عبدالعزيز الحصيني – باحث في الطقس والمناخ.#الرياض_الان pic.twitter.com/bq2TCcQLdO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 28, 2020