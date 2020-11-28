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أخبار محلية > الحصيني: حالة مطرية جديدة على معظم مناطق المملكة تبدأ الإثنين المقبل
29/11/2020   12:01 ص

الحصيني: حالة مطرية جديدة على معظم مناطق المملكة تبدأ الإثنين المقبل

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كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال خلال حديثه لبرنامج “الرياض الآن” على قناة السعودية، إنه لا يزال هناك توقعات باستمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة، تشمل حائل والقصيم وجنوب مكة المكرمة وعسير وجازان، بالإضافة إلى أقصى المحافظات الغربية للرياض.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع الحالة في المحافظات الغربية والجنوبية للعاصمة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وتوقع أنه بمجرد هدوء الأحوال ستحدث حالة ارتدادية ممطرة أخرى بدءاً من يوم الإثنين، كما أكد أنه في هذا اليوم ستتجه درجات الحرارة للارتفاع، قبل أن تنخفض مجددًا يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بما يمثل دخول الشتاء فعليًا.

الحصيني: حالة مطرية جديدة على معظم مناطق المملكة تبدأ الإثنين المقبل

أخبار محلية
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