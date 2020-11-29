“بغلف” يوجه انتقادات حادّة لإدارة النصر وفيتوريا

وجه عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبد العزيز بغلف انتقادات حادّة لإدارة النادي، والمدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.
وقال بغلف في تغريدة على حسابه عقب خسارة فريقه أمس (السبت) أمام الهلال في نهائي كأس الملك: “لست ممن يحاول تضليلكم.. لا ننخدع بمن يحاول إيهام الجمهور بأن سبب هزائم النصر التحكيم”.
وأضاف: “إدارة منقسمة.. صراعات داخلية.. مصالح شخصية.. خبرة إدارية ضعيفة، وإفلاس فيتوري”.
ومضى بالقول: “سكتنا كثيراً لأجل الكيان وحاولنا الإصلاح دون تجاوب.. والآن أقول ما لها إلا ابن الفهد.. حرام الذي يحصل في العالمي”. وفق “أخبار 24”.
وكان النصر قد خسر المباراة التي جرت أمس بملعب استاد الملك فهد بالرياض، حيث فاز الهلال بلقب كأس الملك بهدفين مقابل هدف للنصر.