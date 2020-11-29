“المسحل” يتحدث عن الموعد المتوقع لعودة الجماهير واحتجاجات الأندية حول التحكيم

تحدث رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، عن الموعد المتوقع لعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بالمملكة مجدداً.
وقال المسحل، إن مسألة عودة الجماهير إلى المدرجات يجرى متابعتها من قبل وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفیصل مع الجهات المعنية، مبيناً أن الصورة ستتضح حول هذا الأمر خلال شهرين.
وحول احتجاجات الأندية بشأن التحكيم، أضاف في لقاء مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، أن التحكيم مثار جدل في كل مسابقات العالم، مشيراً إلى أن الأمور المتعلقة بالتحكيم تم الاتفاق عليها مع الأندية في وقتٍ سابق. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن مستوى الحكم السعودي يتطور، ومع قليل من الصبر سيجد الجميع الحكم السعودي وهو ينافس أفضل الحكام بالعالم.
ياسر المسحل يتحدث عن التحكيم وعن عودة الجماهير للملاعب السعودية#صدى_الملاعب@mbc1
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 28, 2020