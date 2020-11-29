بالفيديو.. التحالف يقصف عناصر وعربات لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية استهداف عناصر من ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.
ووثق الفيديو عملية رصد جوي لتحركات عناصر ومركبات الميليشيا الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف، وذلك قبل قصف مواقعهم.
ويواصل التحالف الداعم للشرعية في اليمن عملياته ضد العناصر الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، والتصدي لعملياتهم الإرهابية، والتي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة.
#فيديو_عاجل | #التحالف يقصف عناصر وعربات ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي #مأرب و #الجوف#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/xHLR4cx2S4
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) November 29, 2020
وفق “أخبار 24”.