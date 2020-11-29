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أخبار المناطق > بالفيديو.. التحالف يقصف عناصر وعربات لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف
30/11/2020   12:24 ص

بالفيديو.. التحالف يقصف عناصر وعربات لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية استهداف عناصر من ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.

ووثق الفيديو عملية رصد جوي لتحركات عناصر ومركبات الميليشيا الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف، وذلك قبل قصف مواقعهم.

ويواصل التحالف الداعم للشرعية في اليمن عملياته ضد العناصر الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، والتصدي لعملياتهم الإرهابية، والتي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. التحالف يقصف عناصر وعربات لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف

أخبار المناطق
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