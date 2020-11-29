كواليس إلغاء “فيتوريا” تدريبات النصر اليوم بعد الخسارة من الهلال في نهائي الكأس

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، ألغي مران فريقه اليوم، وذلك عقب الهزيمة من الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت.
وقالت المصادر، وفقًا لقناة “24 الرياضية”، إن روي فيتوريا صُدم في تدريبات الفريق لهذا اليوم بغياب رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف عبدالرحمن الحلافي.
وتابعت المصادر بأنهما لم يحضرا الحصة التدريبية الأولى عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال، مما جعله يلغي الحصة التدريبية ويمنح الفريق إجازة لهذا اليوم. وفق “أخبار 24”.
وخسر النصر مرتين متتاليتين على يد نظيره الهلال، الأولى ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وتكرر الأمر أمس السبت، في نهائي كأس الملك بهدفين مقابل هدف، ليتوج الهلال بالكأس للمرة التاسعة في تاريخه.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره أبها، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.