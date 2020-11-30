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اخبار رياضية > مهاجم الاتحاد رومارينهو يتصدر قائمة هدافي كأس محمد السادس
30/11/2020   1:23 م

مهاجم الاتحاد رومارينهو يتصدر قائمة هدافي كأس محمد السادس

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يحتل البرازيلي مهاجم فريق الاتحاد رومارينهو دا سيلفا صدارة قائمة هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال برصيد 5 أهداف.

ويتواجد لاعب فريق الرجاء المغربي محسن متولي بالمركز الثاني في القائمة وصيفاً خلف روماريو برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات البطولة بمواجهة تجمع الشباب والاتحاد في الرياض يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة، على أن يلتقيا في جدة في لقاء الإياب خلال شهر يناير المقبل. وفق “أخبار 24”.

مهاجم الاتحاد رومارينهو يتصدر قائمة هدافي كأس محمد السادس

اخبار رياضية
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