‏”أمن الطرق” يضبط 181 شاحنة محملة بالحطب المحلي ‏ويقبض على 45 مواطنا و7 مقيمين

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق، 45 مواطناً، و7 مقيمين من جنسيات مختلفة، بحوزتهم 181 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع، وذلك في مناطق: الرياض، ومكة، والمدينة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، والباحة وجازان.
وأكدت أن عمليات القبض على المتهمين تمت إثر مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وقد جرى اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.
وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، بأن الحملة جاءت للحد من نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وفق “أخبار 24”.