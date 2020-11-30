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أخبار المناطق > ‏”أمن الطرق” يضبط 181 شاحنة محملة بالحطب المحلي ‏ويقبض على 45 مواطنا و7 مقيمين
30/11/2020   5:48 م

‏”أمن الطرق” يضبط 181 شاحنة محملة بالحطب المحلي ‏ويقبض على 45 مواطنا و7 مقيمين

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق، 45 مواطناً، و7 ‏مقيمين من جنسيات مختلفة، بحوزتهم 181 شاحنة محملة ‏بالحطب المحلي المعد للبيع، وذلك في مناطق: الرياض، ومكة، ‏والمدينة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود ‏الشمالية، ونجران، وعسير، والباحة وجازان.

وأكدت أن عمليات القبض على المتهمين تمت إثر ‏مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع ‏الحطب المحلي أو نقله، وقد جرى اتخاذ كل الإجراءات النظامية ‏بحقهم‎.

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، بأن ‏الحملة جاءت للحد من نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب ‏المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط ‏المناطق، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة‎. وفق “أخبار 24”.

‏”أمن الطرق” يضبط 181 شاحنة محملة بالحطب المحلي ‏ويقبض على 45 مواطنا و7 مقيمين

أخبار المناطق
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