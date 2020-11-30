أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم (الإثنين) أن الإدارة العامة للطرق والإنارة واصلت تركيب لوحات أسماء الشوارع في بعض أحياء مكة المكرمة.
ومنحت إدارة التسمية والترقيم بوكالة التشييد والصيانة في مكة المكرمة شوارع حي الخضراء وحي الراشدية أسماء جديدة، منها شارع حطين، وشارع مؤتة، وشارع الذهب، وشارع الفضة، وشارع ذات عرق، وشارع السحاب.
ونوهت الأمانة بأن وكالة التشييد والصيانة واصلت أيضا أعمال الزراعة والصيانة والرّي، وذلك بصيانة المسطحات الخضراء في حديقة 9 وحديقة 22 بالشرائع، إضافة إلى صيانة الجزر الوسطية بالششة، وتشكيل الأسيجة بشارع الحج وزراعة نحو 50 ألف زهرة.
وفق “أخبار 24”.