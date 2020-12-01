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اخبار رياضية > “الانضباط” تغرم لاعبين من النصر والهلال لعدم ارتداء الكمامة في مباراة الديربي
01/12/2020   5:54 م

“الانضباط” تغرم لاعبين من النصر والهلال لعدم ارتداء الكمامة في مباراة الديربي

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أعلنت لجنة الانضباط تغريم ناديي النصر والهلال مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما؛ لتأخرهما في النزول إلى أرض الملعب في مباراة الديربي.

وغرمت لجنة الانضباط لاعب النصر، أيمن يحيى، بمبلغ 30 ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلات الإعلامية، وآخرها في مباراة الهلال.

وغرمت “الانضباط” كذلك لاعب النصر، نور الدين أمرابط مبلغ 1000 ريال؛ لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، فيما غرمت زميله بيتروس مبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في مباراة الهلال، كما غرمته ألف ريال لعدم ارتداء الكمامة. وفق “أخبار 24”.

وغرمت لجنة الانضباط كذلك لاعبي الهلال محمد البريك ومحمد جحفلي بـ1000 ريال لكل لاعب لعدم ارتدائهما الكمامة الخاصة في مباراة النصر.

“الانضباط” تغرم لاعبين من النصر والهلال لعدم ارتداء الكمامة في مباراة الديربي

اخبار رياضية
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