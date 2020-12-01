أعلنت شركة “مازدا” سيارتها الجديدة CX-30، في هيكل أنيق وانسيابي بشكل ملحوظ، والذي يبلغ طوله 4 أمتار و39 سنتيمترًا، وترتفع منصته عن الأرض حوالي 185 ملم.
وتحمل السيارة في تصميمها الخارجي بعض ملامح سيارات CX-5 الجديدة، كتصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، كما تميزت بغطاء كبير وطويل للمحرك كما في مركبات إنفينيتي رباعية الدفع.
وتنفرد بتصميم داخلي يميزها عن السيارات من نفس الفئة، فواجهة القيادة تتميز بحواف حادة ومميزة، في منتصفها شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة يمكن إخفاؤها داخل الواجهة، وجهزت بمقود مكسو بالجلد الناعم مجهز بأزرار طولية.
وزينت عناصر السيارة الداخلية بالخشب والجلد والكروم، وهو ما جعلها تبدو عصرية وفخمة، وجهزت بـ 7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وبعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحركات Skyactiv تعمل بالبنزين بعزم 150 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9 ثوان تقريبا.
وزودت بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تعليق متطورة تمنحها ثباتا كبيرا على الطرقات، وأنظمة لتوفير الوقود أثناء التوقف في الازدحام أو عند إشارات المرور، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وأنظمة لتشغيل المحرك والعديد من التقنيات الموجودة فيها عن بعد.
وفق “أخبار 24”.