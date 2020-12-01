طبيب نفسي يكشف عن معاناته الاكتئاب والرهاب الاجتماعي وكيف تغلب عليهما

أكد استشاري الطب النفسي، مشعل العقيل، أهمية دعم الأسرة لمن يعاني الأعراض النفسية، مضيفا أنه حذف أول سنة دراسية له في الجامعة بسبب معاناته أعراضت نفسية متمثلة في الاكتئاب والرهاب الاجتماعي.
وأضاف، خلال استضافته في “برنامج في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن ظروف المعيشة الصعبة التي واجهها بعد انتقاله إلى الرياض كان لها دور في شعوره بالقلق والاكتئاب، وتجنب الكثير من المواقف وتجنب حضور المحاضرات، مؤكداً أنه لم يتجاوز الوضع إلا بدعم عائلته.
من جهة أخرى حذر “العقيل” من استخدام “بانادول نايت” بشكل يومي في علاج مشكلة الأرق لكونه يؤثر سلبياً على الكلى، لافتا إلى أن البعض يعلم أن مشكلة الأرق تتسبب في ضعف تركيزهم في العمل والتحصيل الدراسي، لذلك يلجؤون لتناوله إلا أن هناك طرقا أخرى يمكن الاعتماد عليها في معالجة الأرق.
وأكد أن المضادات والجلسات النفسية والرياضة من الطرق الأخرى لعلاج الأرق، مضيفا أن الأعراض الجانبية لهذه الطرق على الجسم والكلى أقل من الأعراض الجانبية لـ”بانادول نايت”. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن شكل عيادات الطب النفسي في المملكة ليس مختلفا عن الغرب، وإنما هي مختلفة عما تظهره الأفلام، موضحاً أن الاشتراطات المتعلقة بالعيادة النفسية تنص على ألا يكون المكتب حاجزا بين الطبيب النفسي والمريض، وإنما يكون كرسي المريض على أطراف المكتب.
#فيديو
طبيب نفسي يعترف: عانيت من اضطرابات نفسية!
د. مشعل العقيل يكشف: حذفت أول سنة دراسية في الجامعة بسبب الاكتئاب والرهاب الاجتماعي، ولم أتجاوز هذه الأعراض إلا بدعم العائلة!#مشعل_العقيل_في_الصورة pic.twitter.com/ePKkw90YCA
— في الصورة (@almodifershow) November 30, 2020
#فيديو
د. مشعل العقيل: أحذر من استخدام “بانادول نايت” بشكل يومي..#مشعل_العقيل_في_الصورة pic.twitter.com/poTDvLzhA5
— في الصورة (@almodifershow) November 30, 2020
#فيديو
د. مشعل العقيل: أحذر من استخدام “بانادول نايت” بشكل يومي..#مشعل_العقيل_في_الصورة pic.twitter.com/poTDvLzhA5
— في الصورة (@almodifershow) November 30, 2020