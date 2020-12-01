حالة الطقس غداً الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها.
كما يُتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 32 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 8 درجات مئوية في تبوك.