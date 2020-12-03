“هيئة العقار” تكشف عن خطة لتوطين المهن العقارية وتوفير وظائف مستقرة بالقطاع

كشفت الهيئة العامة للعقار عن خطة لتوطين المهن العقارية، من خلال زيادة نسب التوطين، وتوفير وظائف مستقرة عبر تصنيف الوظائف في القطاع.
وقال محافظ الهيئة عصام المبارك إن الخطة التي تعمل عليها الهيئة تشمل رفع معدل التوظيف في القطاع العقاري، ومواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز دور المرأة في القوى العاملة بالقطاع العقاري.
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، خلال ملتقى صناع القرار بالرياض مؤخراً، أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول استثمارية لتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الهيئة تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات عبر توظيف فائض عقارات الدولة وبعض المواقع الجاذبة؛ لتحقيق عوائد وطرحها كفرص استثمارية لإقامة المشاريع المختلفة، إضافة إلى تخفيض محفظة الاستئجار من خلال توفير مقرات دائمة للقطاعات الحكومية، بديلة للمستأجرة.