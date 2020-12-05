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أخبار المناطق > تنبيهات جديدة بهطول أمطار رعدية على الرياض.. وسيول وتساقط للبرد بالشرقية
05/12/2020   7:16 ص

تنبيهات جديدة بهطول أمطار رعدية على الرياض.. وسيول وتساقط للبرد بالشرقية

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار اليوم (السبت) على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم. 

وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً محافظات الدوادمي والزلفي والمجمعة وشقراء وعفيف، تشهد هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى التاسعة من مساء اليوم. 

وبّين في تنبيه متقدم أن المنطقة الشرقية خاصةً الجبيل والخبر والدمام والنعيرية ستتأثر أجواؤها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان السيول، موضحاً أن أجزاء من منطقة القصيم سيتواصل فيها هطول الأمطار.  وفق “أخبار 24”.

تنبيهات جديدة بهطول أمطار رعدية على الرياض.. وسيول وتساقط للبرد بالشرقية

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