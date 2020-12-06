أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع الخامس عشر، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
فيما سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلة المتوسطة في الساعة 9 صباحاً.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/26GBEFfqrq
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 5, 2020
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/J7He40WPKQ
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 5, 2020
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/b3wOTQtkyO
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 5, 2020
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الخامس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/EB8GPMDcGW
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 5, 2020
وفق “أخبار 24”.