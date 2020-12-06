بالفيديو.. مواطنة تروي قصة عملها في تطبيق التوصيل الخاص بالنساء

روت مواطنة تجربة عملها في تطبيق التوصيل الخاص بالنساء والفائدة المادية التي تحققها.
وأوضحت في حديثها لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (السبت) أنها تحقق عائدا مجزيا من خلال عملها في التطبيق، باعتبار أن النساء هن الأكثر طلباً للتوصيل سواء لعملهن أو لأماكن أخرى.
وبينت أن العمل مريح بالنسبة لها باعتبارها مديرة نفسها وتذهب للعمل في الوقت الذي يناسبها، مؤكدة أن الإقبال كبير من النساء على التطبيق؛ لأنه يوفر لهن خصوصية كبيرة.
وكشفت أن السائقات المسجلات في التطبيق والراكبات من العنصر النسائي فقط ولا يسمح للرجال بالتسجيل فيه أو طلب التوصيل عن طريقه. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن العاملة في التطبيق بدوام جزئي تحصل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ما يوازي 50% من دخلها، والمتفرغة تحصل على الدخل كامل خلال أول شهرين ومن ثم تدفع فائدة بسيطة بعد ذلك للتطبيق.
تطبيقات توصيل خاصة بالنساء.. السائقة والركاب نساء ولا يسمح بالتسجيل والاستخدام للرجال..
المزيد مع نرجس العوامي#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/eT9nzY0unz
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 5, 2020