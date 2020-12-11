كشف مدير مشروع تصريف مياه السيول والأمطار في محافظة جدة، المهندس سامر مروجي، أن نسبة العمل في مشروع التصريف بحي الأصالة المقابل لملعب الجوهرة وصلت إلى 16%.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن العمل الذي أُنجز تم خلال 4 أشهر من أصل 18 شهراً هي المدة المخصصة لإنجاز المشروع بأكمله.
وأشار إلى أن المشروع يُعد الأول الذي يُنفذ بنظام الشبكة المدرجة، لأن الحي يعاني من تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه السطحية.
وبين أن طول المشروع يصل لأكثر من 14 كيلومترا، ويتضمن 140 مصيدة تصريف، وسيُنفذ بخطوط ميول طبيعية وأخرى يتم ربطها مع محطة الربط الجاري تنفيذها.
وفق “أخبار 24”.