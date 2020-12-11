أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، اليوم (الخميس)، إطلاق موسم شتاء السعودية اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى نهاية مارس 2021م، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.
وسيوفر الموسم، الذي جاء تحت شعار “الشتاء حولك”، أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية بالإضافة إلى العديد من العروض تقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص لتستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمواطنون والمقيمون، ومواطنو دول مجلس التعاون، باكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء.
من جانبه، أوضح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد الخطيب، أن موسم شتاء السعودية يأتي امتداداً لتضافر جهود كامل منظومة السياحة السعودية مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم تجربة سياحية رائعة، يستمتع من خلالها الزوار بالتنوع المناخي الكبير الذي يميز أجواء المملكة.
وأكد حرص الهيئة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الصحية والمعنية، لتطبيق الاحترازات والبروتوكولات في كل الوجهات والمواقع والمرافق، لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، فهد حميد الدين، استمرار الشراكة المميزة مع القطاع السياحي الخاص لتقديم تجارب وأنشطة سياحية ممتعة وجديدة تتناسب مع أجواء الشتاء الرائعة والتنوع المناخي والطبيعي الذي يميز المملكة.