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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
15/12/2020   10:07 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة وتشمل السواحل منها، والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 35 درجة مئوية في القنفذة، وأدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في عرعر.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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