بالفيديو.. العثيمين: لا مانع أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً

تحدّث الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، اليوم (الأربعاء)، عن أهمية توعية مسلمي العالم بضرورة التسامح وقبول الآخر.
وأوضح العثيمين، في مداخلة تليفزيونية له مع قناة “الإخبارية”، أن المسلم لا بد أن يعي ضرورة التعايش وعدم الانعزالية والانخراط والاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه.
وأضاف أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام وبين الثقافة والفنون والآداب، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً؛ فالإسلام لا يتناقض مع هذه الأدوار. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. يوسف العثيمين لـ #الإخبارية: لا يمنع أن يكون المسلم عالما أو فنانا أو شاعرا.. والإسلام لا يتناقض مع هذه الأدوار #نشرة_النهار pic.twitter.com/OzYY8JVHUu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2020