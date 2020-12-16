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أخبار محلية > بالفيديو.. العثيمين: لا مانع أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً
16/12/2020   9:36 م

بالفيديو.. العثيمين: لا مانع أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً

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تحدّث الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، اليوم (الأربعاء)، عن أهمية توعية مسلمي العالم بضرورة التسامح وقبول الآخر.

وأوضح العثيمين، في مداخلة تليفزيونية له مع قناة “الإخبارية”، أن المسلم لا بد أن يعي ضرورة التعايش وعدم الانعزالية والانخراط والاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه.

وأضاف أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام وبين الثقافة والفنون والآداب، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً؛ فالإسلام لا يتناقض مع هذه الأدوار. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. العثيمين: لا مانع أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً

أخبار محلية
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