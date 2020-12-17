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اخبار رياضية > بالصور والفيديو.. “الاتحاد” يضرب الوحدة بثلاثية.. ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس الملك
18/12/2020   12:35 ص

بالصور والفيديو.. “الاتحاد” يضرب الوحدة بثلاثية.. ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس الملك

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل فريق الاتحاد الهدف الأول له في الدقيقة (48) من أحداث الشوط الثاني، عن طريق محترفه ألكسندر بريجوفيتش، من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقة أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد تمريرة من غاري رودريغيز سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة (72) سجل الاتحاد الهدف الثالث عن طريق بيدرو هينريكي، لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو (الفار).

أحداث المباراة

بدأت أحدث الشوط الأول بسيطرة وحداوية، بعد عدة تمريرات من لاعبي الفريق في محاولة لهز شباك الاتحاد، والبداية كانت بتمريرة عن طريق نايف كريري يشتتها دفاع الاتحاد، وتمريرة أخرى عن طريق ديمتري بتراتوس تمر بعيدا عن المرمى.

ورد الاتحاد بتمريرة عرضية، عن طريق غاري رودريغيز، تمر بعيدا عن مرمى الوحدة، وحاول الاتحاد السيطرة على مجريات الشوط الأول، من خلال تمريرة عن طريق عبدالرحمن العبود يحولها دفاع الوحدة لركلة ركنية. وفق “أخبار 24”.

وجاءت أولى البطاقة الصفراء في الشوط في الدقيقة (28) على أيمن الخليف، لاعب الوحدة، بعد تدخله علي عبدالرحمن العبود نجم الاتحاد.

وفي الدقيقة (46) أجرى المدير الفني لفريق الوحدة، أولى التبديلات، بنزول بيدرو هينريكي وخروج نور الرشيدي، وحاول الوحدة تسجيل هدفًا في الدقيقة (52)، بتسديدة عن طريق ديمتري بتراتوس يحولها دفاع الاتحاد لركلة ركنية.

وفي الدقيقة (78)، أجرى المدير الفني للاتحاد أول التبديلات، بنزول عبدالعزيز الجبرين، وخروج كريم الأحمدي، كما نزل حمد منصور وخرج ألكسندر بريجوفيتش، ونزل هارون كمارا، وخروج عبدالرحمن العبود.

وشهدت الدقيقة (84) من المباراة التبديل الرابع لفريق الاتحاد بنزول خالد السميري، وخروج رومارينيو، وبعدها بدقيقيتن، جاء التبديل الخامس لفريق الاتحاد بنزول عبدالرحمن اليامي، وخروج غاري رودريغيز.

 مباراة الاتحاد والوحدة

مباراة الاتحاد والوحدة

مباراة الاتحاد والوحدة

مباراة الاتحاد والوحدة

مباراة الاتحاد والوحدة

مباراة الاتحاد والوحدة

مباراة الاتحاد والوحدة

بالصور والفيديو.. “الاتحاد” يضرب الوحدة بثلاثية.. ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس الملك

اخبار رياضية
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