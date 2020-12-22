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أخبار محلية > “الشؤون البلدية”: ما زال بالإمكان استخراج رخص البناء السكنية دون شراء وثيقة التأمين أو التعاقد مع مقاول معتمد
22/12/2020   8:16 ص

“الشؤون البلدية”: ما زال بالإمكان استخراج رخص البناء السكنية دون شراء وثيقة التأمين أو التعاقد مع مقاول معتمد

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أكدت وزارة الشؤون البلدية أنه ما زال بالإمكان استخراج رخص البناء للمباني السكنية وإصدار شهادات الإشغال من قبل مكاتب هندسية معتمدة عن طريق منصة “بلدي”.  

وأوضحت الوزارة أن استخراج الرخص يتم بدون شراء وثيقة التأمين وبدون التعاقد مع مقاول معتمد، مشيرة إلى بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، على أن يُعلن عن موعد إلزامية التطبيق من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.  

وأضافت أن المستفيد غير مُلزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني.  وفق “أخبار 24”.

 وشددت على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة “بلدي”، التي يمكن من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي حيث ستُطبَّق وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

“الشؤون البلدية”: ما زال بالإمكان استخراج رخص البناء السكنية دون شراء وثيقة التأمين أو التعاقد مع مقاول معتمد

أخبار محلية
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