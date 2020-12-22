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أخبار محلية > “الصحة”: افتتاح مركزين لتطعيم كورونا الأسبوع المقبل بهذه المناطق
22/12/2020   8:16 ص

“الصحة”: افتتاح مركزين لتطعيم كورونا الأسبوع المقبل بهذه المناطق

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن اقتراب موعد افتتاح مراكز تطعيم جديدة للقاح كورونا. 

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه سوف يتم افتتاح مركز في المنطقة الغربية، وتحديدًا في مدينة جدة، كما سيتم افتتاح مركز آخر بالمنطقة الشرقية خلال الأسبوع المقبل. 

وأوضح أنه تم تركيز اللقاح في عدد من المراكز خلال المرحلة الحالية؛ بسبب احتياج لقاح “فايزر – بيونتيك” لدرجات حرارة منخفضة للغاية واستعدادات خاصة على مستوى سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا مع ارتفاع مستوى الخبرات لدى الكوادر الصحية في التعامل مع اللقاح، سيتم توزيعه بالمستشفيات والمجمعات الحكومية والخاصة.  وفق “أخبار 24”.

 

“الصحة”: افتتاح مركزين لتطعيم كورونا الأسبوع المقبل بهذه المناطق

أخبار محلية
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