“الصحة”: افتتاح مركزين لتطعيم كورونا الأسبوع المقبل بهذه المناطق

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن اقتراب موعد افتتاح مراكز تطعيم جديدة للقاح كورونا.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه سوف يتم افتتاح مركز في المنطقة الغربية، وتحديدًا في مدينة جدة، كما سيتم افتتاح مركز آخر بالمنطقة الشرقية خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تم تركيز اللقاح في عدد من المراكز خلال المرحلة الحالية؛ بسبب احتياج لقاح “فايزر – بيونتيك” لدرجات حرارة منخفضة للغاية واستعدادات خاصة على مستوى سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا مع ارتفاع مستوى الخبرات لدى الكوادر الصحية في التعامل مع اللقاح، سيتم توزيعه بالمستشفيات والمجمعات الحكومية والخاصة. وفق “أخبار 24”.
د. عبدالله عسيري – وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية:
افتتاح مركز للقاح كورونا في جدة وآخر في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم@assiriama#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/SiPoWmYdfI
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 21, 2020