تركها أهلها قبل 5 عقود.. مبادرة تعيد الحياة إلى قرية مهجورة في القريات

أعادت مبادرة ذاتية الحياة إلى قرية “منوه” القريبة من الحدود الأردنية، بعد أن تركها أهلها قبل أكثر من 5 عقود وسكنوا في القريات التي أنشئت بالقرب منهم في ذلك الوقت.
وقاد مبادرة الترميم الأحفاد الذين كان أجدادهم يسكنون القرية، من خلال إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط حسب الطراز القديم الذي بُنيت به.
وأوضح عضو المبادرة راشد السهر، في حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (الجمعة)، أن الترميم يتم بجهود ذاتية، ويهدف إلى المحافظة على تراث الأجداد. وفق”أخبار 24″.
وأشار إلى أنهم يأملون أن تكون القرية مزاراً سياحياً، خاصة أنها قريبة من الطريق الدولي، وتشتهر بمياهها الكبريتية العلاجية.
قرية منوه.. هجرها سكانها من خمسة عقود.. والأحفاد يقررون إعادة ترميمها..
المزيد مع منصور المزهم@m_almzham #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/QXGGRebIcn
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 25, 2020