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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة تتغلب على إعاقتها وتتعلم صيانة الكراسي المتحركة لمساعدة ذوي الإعاقة
25/12/2020   7:12 م

بالفيديو.. مواطنة تتغلب على إعاقتها وتتعلم صيانة الكراسي المتحركة لمساعدة ذوي الإعاقة

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تغلبت مواطنة على إعاقتها والتحقت بدورة لصيانة الكراسي المتحركة من أجل مساعدة المحتاجين.

وأوضحت فهدة الهديان، في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، أن التحدي الأكبر الذي واجهها هو أن هذا المجال كان محصوراً على الرجال فقط، ورغم ذلك تمكنت من تعلم أسراره.

وأشارت إلى أن تعلمها صيانة الكراسي المتحركة كان بدافع اعتمادها على نفسها، ومساعدة الآخرين من ذوي الإعاقة في صيانة كراسيهم. وفق”أخبار 24″.

وكشفت أنها وجدت التشجيع من المجتمع، وهو ما حفزها من أجل إتقان العمل.

بالفيديو.. مواطنة تتغلب على إعاقتها وتتعلم صيانة الكراسي المتحركة لمساعدة ذوي الإعاقة

أخبار محلية
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