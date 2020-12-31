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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية: يجب على مَن أصيبوا بـ “كورونا” سابقاً أخذ اللقاح المُضاد لهذا السبب
31/12/2020   8:23 ص

بالفيديو.. استشارية: يجب على مَن أصيبوا بـ “كورونا” سابقاً أخذ اللقاح المُضاد لهذا السبب

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نصحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفا، مَن أصيبوا سابقاً بفيروس “كورونا” المُستجد بأخذ اللقاح الخاص به.

وقالت شادن وفا في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأفضل لمن أصيب بفيروس “كورونا” سابقاً أخذ اللقاح؛ كون الفيروس مُتغيراً، كما أن بعض مَن أصيبوا بأعراض خفيفة لم تتكون لديهم الأجسام المضادة بنسبة كافية لمقاومة الفيروس.

ولفتت إلى أن التأثير المتوقع لتحور الفيروس على فاعلية اللقاح سيكون بسيطاً ولا يُذكر، مشيرةً إلى أن لقاحي “كورونا” والإنفلونزا الموسمية لا يتعارضان ولا يغني أحدهما عن الآخر.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشارية: يجب على مَن أصيبوا بـ “كورونا” سابقاً أخذ اللقاح المُضاد لهذا السبب

أخبار محلية
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