"التجارة" تعلن استدعاء مركبات مرسيدس "GLC" لخلل قد يؤدي لنشوب حريق بها

أعلنت وزارة التجارة اليوم (الخميس)، استدعاء 56 مركبة مرسيدس “GLC” موديل 2020، بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي قد يتسبب في نشوب حريق.
وأوضحت الوزارة أن هذه المركبات تعاني خللا في ضفيرة أسلاك وحدة التحكم في التوجيه، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل نظام مساعد التحكم الكهربائي للمقود، ما يزيد من خطر وقوع حادِث، واحتمالية حدوث التماس كهربائي قد يتسبب في نشوب حريق.
ودعت الوزارة أصحاب هذه السيارات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لفحص ضفيرة الأسلاك واستبدالها مجاناً.
وفق “أخبار 24”.