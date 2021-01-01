بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم القروض المدعومة من وزارة الإسكان

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم القروض المدعومة من وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن تلك المعاملات لا يظهر بها شيء ربوي.
وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن هذه المعاملات التي تأخذ شكل المرابحة لا شيء فيها ومباحة من ناحية الشرع.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان تدخل في عملية التعاقد بين العميل والمصرف أو الشركة المالية التي تعمل بالتقسيط، وتدفع الزوائد عن أصل المال لمن يحتاج إلى السكن في إطار التبرع وقضاء الحاجات ومساعدة المواطنين.
القروض المدعومة من وزارة الإسكان.. ما حكمها؟#يستفتونك مع الشيخ سعد بن ناصر الشثري#قناة_الرسالةhttps://t.co/yMIkNEgfes pic.twitter.com/JWEmE1DT82
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 31, 2020
وفق “أخبار 24”.