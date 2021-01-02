حساب “تيكسيرا” يتعرض للغزو من جماهير الهلال والنصر

قامت جماهير ناديي الهلال والنصر، بغزو حساب البرازيلي أليكس تيكسيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث طالبوه بالانتقال إلى أحد الناديين، خلال الفترة المقبلة.
وأصبح اللاعب حرًا للانتقال إلى أي فريق، بعدما انتهى عقده مع فريقه جيانجسو الصيني أخيراً، مما يجعله متاحاً للذهاب إلى الهلال أو النصر.
وتواجدت الجماهير السعودية عبر حسابات البرازيلي الرسمية، حيث أرسلت تعليقاتها بكثافة خلال بث اللاعب المباشر، لتطالبه بالانتقال إلى الملاعب السعودية. وفق “أخبار 24”.
وحتى الآن لم يتخذ تيكسيرا قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة، مفضلاً الانتظار بعض الوقت قبل تحديد وجهته وفريقه الجديد.