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اخبار رياضية > رابطة دوري المحترفين تعتزم حصر حقوق الأندية وحلها
02/01/2021   1:44 م

رابطة دوري المحترفين تعتزم حصر حقوق الأندية وحلها

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كشفت مصادر، أن رابطة دوري المحترفين السعودية تعتزم حصر حقوق الأندية خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل حلها وتسليمها حسب الطريقة التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

وأوضح رئيس الرابطة عبد العزيز العفالق، وفقا لـ”الرياضية”، أن حصر مبالغ الأندية يمر بعدة مراحل وإجراءات قانونية ومالية تتطلب التعامل فيها مع مختلف التحديات.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الأندية على إرسال أسماء الشركات التسويقية التي لم تؤدي عملها بالصورة المطلوبة، مبينا أنه سيتم حصر أسماء تلك الشركات وإرسالها للأندية لأخذ الحيطة والحذر منها.

رابطة دوري المحترفين تعتزم حصر حقوق الأندية وحلها

اخبار رياضية
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