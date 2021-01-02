أظهر مقطع فيديو متداول، ردة فعل قوية ومؤثرة من عضو بمجمع الفقه الإسلامي السوداني، خلال خطبة الجمعة أمس والتي خصصها للحديث حول تغيير المناهج الدراسية.
ووجه الخطيب عضو مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، انتقادات حادة لما اعتبره استهدافًا للقرآن الكريم والدراسات الإسلامية من قبل مدير المناهج بوزارة التربية والتعليم؛ لحذفه العديد من السور والمقررات الإسلامية من المنهج.
واعتبر ما يقوم به مدير المناهج تخريبًا متعمّدًا لمناهج التعليم دون أن يرتدع أو يستجيب لجميع الأصوات المنكِرة لعبثه فيها، واستنكر تضمين مقرر الصف السادس صورة الرسام الإيطالي مايكل أنجلو التي يجسّد فيها الذات الإلهية في صورة رجل عجوز يمد يده لرجل عارٍ ادّعى أنه آدم عليه السلام.
وبدا في الفيديو خطيب مجمع الفتح الإسلامي وهو يردد اسم الجلالة “الله” لأكثر من خمسين مرة بنبرات مختلفة، قبل أن يجهش بالبكاء ويبكي معه عدد من المصلين بالجامع.
وفق “أخبار 24”.