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أخبار محلية > هل استخدام مزيلات العرق بعد ممارسة الرياضة خطر على الإنسان؟ استشاري جراحة جلدية يجيب
03/01/2021   8:36 ص

هل استخدام مزيلات العرق بعد ممارسة الرياضة خطر على الإنسان؟ استشاري جراحة جلدية يجيب

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كشف استشاري الجراحة الجلدية والليزر، الدكتور عمرو عبدالجليل، مدى مأمونية استخدام مزيلات العرق بعد التمرينات الرياضية.

وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الجسم يحتوي على العديد من منافذ التعرق، مشيرًا إلى أن استخدام مزيلات العرق أو حقن الغدد تحت الإبط لمنع التعرق بالبوتوكس لا يمثل ضررًا على الصحة.

وردّ عبدالجبار على بعض الشائعات التي تناولت بعض الأضرار التي قد تنتج عن حقن الغدد المسؤولة عن التعرق لمنع إفراز العرق تحت الإبطين، حيث أكد أن ذلك لا يؤثر سوى على نسبة تتراوح من 1 إلى 2% من نسبة العرق التي يجب على الجسم إخراجها. وفق “أخبار 24”.

هل استخدام مزيلات العرق بعد ممارسة الرياضة خطر على الإنسان؟ استشاري جراحة جلدية يجيب

أخبار محلية
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