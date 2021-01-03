تتم بسهولة ويسر.. “الصحة” تستعرض مشاهد حية من عملية إعطاء اللقاح في مراكز التطعيم

استعرضت وزارة الصحة، اليوم السبت، مراحل الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.
ونشرت مقطع فيديو لبعض المشاهد الحية من عملية تنظيم الدخول لمراكز التطعيم والحصول على اللقاح، مؤكدة أن العملية تتم بسهولة ويسر.
وأظهر الفيديو العديد من الإجراءات التي يتم اتباعها روتينيًا خلال عملية إعطاء اللقاح للراغبين في الحصول عليه، وذلك وفق الفئات المستهدفة التي تم الإعلان عنها مسبقًا. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد بدأت بشكل فعلي عملية إعطاء اللقاح خلال منتصف الشهر الماضي، وذلك للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
رحلة أخذ #لقاح_كورونا تتم بيسر وسهولة✅ pic.twitter.com/A64ijeM4ve
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 2, 2021