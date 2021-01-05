وصل الوفد الإماراتي إلى محافظة العلا للمشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
ويترأس الوفد الإماراتي نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، حيث كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.
ويضم الوفد الرسمي الإماراتي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
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وصول سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد. #القمة_الخليجية_في_العلا#واس pic.twitter.com/Vj8QOcVOKL
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021
وفق “أخبار 24”.