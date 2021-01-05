وصل الوفد الإماراتي إلى محافظة العلا للمشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

ويترأس الوفد الإماراتي نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، حيث كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ولي العهد يستقبل الشيخ محمد بن راشد رئيس وفد الإمارات المشارك في القمة الخليجيةولي العهد يستقبل الشيخ محمد بن راشد رئيس وفد الإمارات المشارك في القمة الخليجيةولي العهد يستقبل الشيخ محمد بن راشد رئيس وفد الإمارات المشارك في القمة الخليجية

وفق “أخبار 24”.