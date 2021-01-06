للنصر أم الشباب.. مدرب ليون السابق يتلقى عرضاً من أحد أندية المحترفين

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن اقتراب المدرب الفرنسي برونو جينيسيو، من تدريب أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الأيام المُقبلة.
وقال “برونو جينيسيو” في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “تلقيت العديد من العروض داخل دوري المحترفين، من أجل استكمال الموسم حتى نهايته لمدة 5 أشهر من الآن”.
وأوضح المدرب الفرنسي: “سأفكر في الأمر قليلاً، لن أتخذ القرار الآن، لكن في غضون أيام سأقرر ماذا أفعل”، مشيرًا: “عدم توصلي لاتفاق مع الإدارة لتمديد عقدي هو سبب رحيلي عن بكين جوان، وأتمنى للفريق الأفضل فيما هو قادم”. وفق “أخبار 24”.
ويعد النصر أبرز المرشحين للتعاقد مع المدرب الفرنسي، وذلك بعد إقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفريق، بجانب الشباب الذي قرر إقالة مدربه بيدرو كايشينيا أمس الثلاثاء.