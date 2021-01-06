عضو ذهبي ينعش خزينة الاتحاد بعد التأهل إلى نهائي البطولة العربية

بادر عضو الجمعية العمومية الذهبي محمد عبدالحميد بخاري، بتجديد عضويته الذهبية، داخل النادي، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثمن مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، مبادرة عضو الجمعية العمومية الذهبي محمد عبدالحميد بخاري، تجديد عضويته الذهبية قبل موعد انتهائها حرصا منه على دعم النادي”.
وأوضح النادي أن مجلس الإدارة أكد أن هذه المبادرة ليست غريبة على الدكتور محمد بخاري، الذي يسجل مواقف مشرفة مع النادي منذ فترات طويلة.وفق “أخبار 24”.
وتمنى مجلس الإدارة برئاسة الحائلي، أن يحذو أعضاء الجمعية العمومية للنادي حذوه، ويساهموا في دعم ناديهم من خلال تجديد عضوياتهم التي تمثل أحد أهم روافده المالية.