الفراج: أتمنى بطولة الدوري لأحد هذين الفريقين.. وتحويل الأندية إلى شركات بملكية كاملة للقطاع الخاص

كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، عن أهم الأهداف التي يتمنى أن تتحقق في الرياضة السعودية خلال الفترة القادمة، وذكر منها تحقيق كأس آسيا لكرة القدم، وميداليات في الأولمبياد.
وقال “الفراج” إنه يتمنى افتتاح ملاعب حديثة، وتحويل الأندية إلى شركات بملكية 100 % للقطاع الخاص، مضيفاً وفقا لصحيفة “الجزيرة” أنه يتطلع إلى أن تكون بطولة الدوري لنادي الاتفاق أو الاتحاد، لأن الاتفاق لم يحقق البطولة منذ 1987، أما الاتحاد فغاب عنها منذ 11 عاماً.
وشدد على ضرورة أن يتم تحديد معايير للعاملين في الإعلام الرياضي وألا تقدم برامجها آراء انطباعية، وإنما آراء بناءً على تجارب وخبرات.