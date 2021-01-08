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اخبار رياضية > “رودريغز” يغيب عن لقاء ضمك.. واليامي ينضم لتدريبات الاتحاد
08/01/2021   3:33 م

“رودريغز” يغيب عن لقاء ضمك.. واليامي ينضم لتدريبات الاتحاد

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أكد مصادر أن محترف الاتحاد رودريقز سيغيب عن المشاركة في لقاء ضمك غداً (السبت)، وعن اللقاء المرتقب مع أبها في الدوري؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة، وأنه بحاجة لبرنامج تأهيلي.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “الجزيرة” إلى عودة اللاعب عبدالرحمن اليامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة، والتي حرمته من المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية.

وأبانت أن المدرب كاريلي عمل خلال تدريبات الفريق اليومَين الماضيَين على إراحة اللاعبين الأساسيين من التدريبات الشاقة، والاكتفاء بإجراء تدريبات خفيفة فقط، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات لياقية مكثفة، فيما سيركز التدريب اليوم على وضع الخطط التكتيكية التي سوف ينتهجها الفريق في المواجهة مع ضمك.

“رودريغز” يغيب عن لقاء ضمك.. واليامي ينضم لتدريبات الاتحاد

اخبار رياضية
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