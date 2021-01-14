“التعليم”: الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مستمرة عن بعد حتى الأسبوع العاشر لجميع مراحل التعليم

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ستكون عن بعد حتى نهاية الأسبوع العاشر، للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس ومكاتب التعليم، وفق الآلية السابقة، بعد صدور أمر سام بذلك، بعد النجاح الذي تحقق خلال الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت أن القرار جاء حرصا من القيادة الرشيدة على الطلاب والطالبات وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وبعد دراسة واقع التعليم عن بعد في الفترة السابقة، وتقييم الوضع مع وزارة الصحة من خلال لجنتين في التعليم العام والجامعي.
وأشارت الوزارة إلى أن اليوم الدراسي سيبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وفي الساعة الثالثة عصراً للمرحلة الابتدائية. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العلمية والتدريبية وفقا لصلاحية الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.
وأكدت ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة، مشيدة بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية لأبنائهم، والتي لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم.