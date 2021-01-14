ماذا سيتم بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ ..”متحدثة التعليم” تجيب (فيديو)

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن آلية التعليم عن بعد سيتم تقييمها بشكل كامل بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت، خلال حديثها لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أنه بعد التقييم سيتم اتخاذ القرار المناسب لطريقة العملية التعليمية.
وكانت الوزارة أعلنت استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.
فيديو | ماذا بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ .. متحدث التعليم تجيب #الإخبارية pic.twitter.com/VcX2MwJ80L
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2021
وفق “أخبار 24”.