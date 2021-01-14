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أخبار محلية > ماذا سيتم بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ ..”متحدثة التعليم” تجيب (فيديو)
14/01/2021   11:17 ص

ماذا سيتم بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ ..”متحدثة التعليم” تجيب (فيديو)

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كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن آلية التعليم عن بعد سيتم تقييمها بشكل كامل بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت، خلال حديثها لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أنه بعد التقييم سيتم اتخاذ القرار المناسب لطريقة العملية التعليمية.

وكانت الوزارة أعلنت استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وفق “أخبار 24”.

ماذا سيتم بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ ..”متحدثة التعليم” تجيب (فيديو)

أخبار محلية
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