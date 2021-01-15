بالفيديو.. أتلتيك بيلباو يطيح بريال مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة بنهائي السوبر

حقق فريق أتليتك بيلباو فوزا صعبا على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت الخميس بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وسجل راؤول جارسيا هدف التقدم لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 19، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضاعف النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء. وفق “أخبار 24”.
وجاء هدف ريال مدريد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 73.
ومن المقرر أن يلتقي أتليتك بيلباو مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل.
هددددددف! ⚽
د38′ الهدف الثاني لـ #أتلتيك_بيلباو عن طريق راؤول غارسيا
#مدريد_بلباو
#السوبر_الاسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/D6LP6lZybk
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021
⚽️ الهدف الثاني لـ #أتلتيك_بيلباو عن طريق راؤول غارسيا، بصوت المعلق بلال علام 🎙
#مدريد_بلباو
#السوبر_الاسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/NCsBPkIuB5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021
⚽️ الهدف الأول لـ #ريال_مدريد عن طريق كريم بنزيما، بصوت المعلق بلال علام 🎙 #مدريد_بلباو #السوبر_الاسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/CGQMxgY9KQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021