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اخبار رياضية > بالفيديو.. أتلتيك بيلباو يطيح بريال مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة بنهائي السوبر
15/01/2021   10:07 ص

بالفيديو.. أتلتيك بيلباو يطيح بريال مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة بنهائي السوبر

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حقق فريق أتليتك بيلباو فوزا صعبا على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت الخميس بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل راؤول جارسيا هدف التقدم لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 19، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضاعف النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء. وفق “أخبار 24”.

وجاء هدف ريال مدريد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 73.

ومن المقرر أن يلتقي أتليتك بيلباو مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل.

بالفيديو.. أتلتيك بيلباو يطيح بريال مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة بنهائي السوبر

اخبار رياضية
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