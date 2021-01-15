“شؤون الحرمين” تعلن استقطاب كفاءات من حملة الماجستير والدكتوراه

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رغبتها في استقطاب عدد من الكفاءات لشغل وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه.
وأوضحت أن التخصصات المطلوبة لحملة شهادات القانون والأنظمة، والترجمة واللغات، والإعلام والاتصال، والتنظيم والتطوير الإداري، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.
واشترطت لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون المتقدم سعودياً ولديه الخبرات المناسبة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن ممتاز، وتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة من 19 – 25 يناير الجاري.