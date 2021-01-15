نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “شؤون الحرمين” تعلن استقطاب كفاءات من حملة الماجستير والدكتوراه
15/01/2021   10:07 ص

“شؤون الحرمين” تعلن استقطاب كفاءات من حملة الماجستير والدكتوراه

+ = -
469

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رغبتها في استقطاب عدد من الكفاءات لشغل وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه.  

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة لحملة شهادات القانون والأنظمة، والترجمة واللغات، والإعلام والاتصال، والتنظيم والتطوير الإداري، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.  

واشترطت لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون المتقدم سعودياً ولديه الخبرات المناسبة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن ممتاز، وتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلة الشخصية.   وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة من 19 – 25 يناير الجاري.  

“شؤون الحرمين” تعلن استقطاب كفاءات من حملة الماجستير والدكتوراه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885131928.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.