قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لتحسين الحالة النفسية، وذلك رداً على استفسارات عدد من متابعيها على موقع “تويتر”.
وكان بعض متابعي حسابها قد أكدوا أن حالتهم النفسية سيئة، فيما وصف أحدهم حالته النفسية بأنها “تحت الصفر”، ليرد عليهم حساب “عش بصحة” مقدماً عدة نصائح لهم، في مقدمتها الحرص على تناول غذاء صحي متوازن.
وأكدت الوزارة أهمية التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والبحث عن الأنشطة الرياضية التي يكون ممارستها ممتعة بالنسبة لهم، بجانب العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، والتعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعرهم بالإنجاز وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.
وفق “أخبار 24”.