خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.
وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء”. وفق “أخبار 24”.
وعبّر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في برقيته، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.