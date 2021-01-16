“الصحة العالمية” تُعارض “شهادة التلقيح” كشرط للسفر الدولي.. وتوضح الأسباب

أبدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، معارضتها حالياً طلب شهادات تلقيح ضد فيروس “كورونا” المُستجد، كشرط لإتاحة دخول الدول أمام المُسافرين الدوليين.
وأوضحت اللجنة، أن هناك الكثير من الأمور الرئيسية غير المعروفة حول ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال “الفيروس”، إلى جانب توفر اللقاحات بكميات محدودة.
وأكد رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ديدييه حسين، أن المتغيرات الجديدة المتعلقة بلقاح “كورونا” تحتاج إلى بحث سريع ومكثف، مشيراً إلى أن مسألة السفر جواً وبراً وبحراً، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل.
بدوره حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من الاكتفاء باللقاحات في مواجهة فيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن اللقاح لا يمثل “حلاً سحرياً”. وفق “أخبار 24”.
ودعا قادة العالم، إلى القيام بتدابير للسيطرة على تفشي الفيروس عبر تدابير للصحة العامة تم تجربتها سابقاً، مضيفاً: “هناك طريقة واحدة للخروج من الأزمة وهي مشاركة الأدوات التي لدينا والالتزام باستخدامها”.