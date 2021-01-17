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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير سعود بن نايف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ويؤكد: لم أشعر بأي أعراض
17/01/2021   1:29 م

بالفيديو.. الأمير سعود بن نايف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ويؤكد: لم أشعر بأي أعراض

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تلقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأحد)، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الأمير سعود في تصريحات عقب تلقيه الجرعة إنه لم يشعر بأي أعراض جانبية خلال الفترة السابقة منذ أخذ الجرعة الأولى، مبيناً أن اللقاح آمن، وأنه كان يواصل حياته وأعماله اليومية بشكل طبيعي.

وكان الأمير قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في 28 ديسمبر الماضي، في أول يوم لانطلاق عمليات التطعيم في المنطقة الشرقية؛ بمركز معارض الظهران الدولي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير سعود بن نايف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ويؤكد: لم أشعر بأي أعراض

أخبار محلية
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