نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحصيني”: هذه المناطق على موعد مع موجة البرد الأقوى في المملكة منذ دخول الشتاء
17/01/2021   1:29 م

“الحصيني”: هذه المناطق على موعد مع موجة البرد الأقوى في المملكة منذ دخول الشتاء

+ = -
963

توقع الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة موجة برد من متوسطة إلى قوية بداية من نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع أن تسجل المنطقة الشمالية الصفر وما دونه، فيما تقترب درجة الحرارة من الصفر على المنطقة الوسطى، وكذلك خارج المدن، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والمنطقة الشرقية.

وقال إن الأجواء ستكون باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا مع صقيع، وأن تقترب درجة الحرارة الصغرى من 15 في مكة وجدة 20، لافتا إلى أن تلك الموجة تعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن تأثير الموجة على الساحل الجنوبي الغربي قد يكون ضعيفا، فيما توقع سقوط ثلوج على مرتفعات تبوك والشام.

“الحصيني”: هذه المناطق على موعد مع موجة البرد الأقوى في المملكة منذ دخول الشتاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132331.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.