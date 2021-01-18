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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم التربح المالي من إرسال رصيد المكالمات للآخرين
18/01/2021   8:22 ص

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم التربح المالي من إرسال رصيد المكالمات للآخرين

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم التربح من إرسال رصيد المكالمات إلى الآخرين والكسب من ورائه بزيادة في الأموال، مشيراً إلى أن ذلك لا يُعد ربا ولا شيء فيه.

وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يوجد شيء في مثل تلك المعاملات والزيادة فيها من الربح، حتى وإن كان المقابل مال بزيادة أو رصيد يرسل له بزيادة أيضاً.

وأضاف أن الربح بالأضعاف ليس من الربا أيضاً، لكنه من الغلو الذي ينبغي تجنبه تقديراً للآخرين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم التربح المالي من إرسال رصيد المكالمات للآخرين

أخبار محلية
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