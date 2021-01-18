بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم التربح المالي من إرسال رصيد المكالمات للآخرين

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم التربح من إرسال رصيد المكالمات إلى الآخرين والكسب من ورائه بزيادة في الأموال، مشيراً إلى أن ذلك لا يُعد ربا ولا شيء فيه.
وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يوجد شيء في مثل تلك المعاملات والزيادة فيها من الربح، حتى وإن كان المقابل مال بزيادة أو رصيد يرسل له بزيادة أيضاً.
وأضاف أن الربح بالأضعاف ليس من الربا أيضاً، لكنه من الغلو الذي ينبغي تجنبه تقديراً للآخرين.
ما الحكم في شخص يرسل رصيدا من المكالمات للناس ويعود له مالا زائدا؟ وهل الربح المضاعف يُعد من الربا؟#يستفتونك مع معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو #هيئة_كبار_العلماءhttps://t.co/UJ52T4cVbC pic.twitter.com/2oIHwy213P
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 17, 2021
وفق “أخبار 24”.