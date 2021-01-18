تركي آل الشيخ يعلّق على عدم وجود مواقف مجانية في “أوايسس الرياض”

علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، اليوم (الإثنين)، على ما تم تداوله بشأن عدم وجود مواقف سيارات مجانية في مشروع “أوايسس الرياض”.
وأكّد آل الشيخ وجود مواقف مجانية وجولف كار اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أنه طلب من القائمين على المشروع معالجة الموضوع بشكلٍ عاجل.
يُذكر أن آل الشيخ أعلن أمس الأحد افتتاح مشروع “أوايسس الرياض”، والذي كان قد أعلن عنه قبل أسابيع.
بنسبه لمواقف اوايسس وصلني خبر انه مافي مواقف مجانيه … وطلبت منهم معالجه الموضوع بشكل عاجل وقد كان 👍 اذا ماتبي خدمات فاليه وماتبي تدفع … فيه مواقف مجاناً وجولف كار تجي توصلك ببلاش اعتباراً من الان 👍🙏🏻
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2021
وفق “أخبار 24”.