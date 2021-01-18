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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يعلّق على عدم وجود مواقف مجانية في “أوايسس الرياض”
18/01/2021   5:47 م

تركي آل الشيخ يعلّق على عدم وجود مواقف مجانية في “أوايسس الرياض”

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علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، اليوم (الإثنين)، على ما تم تداوله بشأن عدم وجود مواقف سيارات مجانية في مشروع “أوايسس الرياض”.

وأكّد آل الشيخ وجود مواقف مجانية وجولف كار اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أنه طلب من القائمين على المشروع معالجة الموضوع بشكلٍ عاجل.

يُذكر أن آل الشيخ أعلن أمس الأحد افتتاح مشروع “أوايسس الرياض”، والذي كان قد أعلن عنه قبل أسابيع.

 

وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ يعلّق على عدم وجود مواقف مجانية في “أوايسس الرياض”

أخبار محلية
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